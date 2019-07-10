Yalla بلس: بث مباشر مباراة السنغال وبنين Goal beIN يلا شوت مباراة السنغال وبنين بث مباشر Senegal...

بث مباشر مباراة السنغال وبنين في الكان 2019، يلتقي اليوم منتخب بنين ومنتخب السنغال في دور الثمانية حيث ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا التي تُقام بمصر والتي ودعتها خلال دور الستة عشر، وقد وصل منتخب بنين عبر بوابة المغرب بركلات الجزاء وكذلك وصل منتخب السنغال عبر بوابة أوغندا، ويسعى كلا الفريقين لوصول الأدوار النهائية لكن الضغط الأكبر بحسب وجهة نظر ميشيل دوسييه مدرب منتخب بنين سيكون على السنغال وليس عليهم.

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وتابع دوسييه أن منتخب السنغال من المنتخبات المُصنفة للفوز بالبطولة لكن فريقه ليس كذلك كما أن السنغال من أعلى المنتخبات تصنيفاً في البطولة، وقد أكد على أن منتخب بنين يُؤدي بشكل جيد ليس على اللاعبين أن يتصفوا بالغرور، وقد أشار بأن منتخب بنين يؤدي بشكل جيد حتى الآن فهو لم يُهزم في أي مباراة في البطولة، بث مباشر السنغال كورة ستار كورة لايف.

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مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف، ومن الجدير بالذكر أن منتخب بنين شارك في أمم إفريقيا أربع مرات ويلعب اليوم المباراة رقم 14 له خلال جميع البطولات ولم يُحقق الفوز في أية مباراة حتى الآن بل خسر في 8 مباريات وحسم التعادل في 5 مباريات ولكنه فاز بركلات الترجيح في دور الستة عشر، لذا فمن المُتوقع أن تتأهل السنغال في مباراة اليوم إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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مباراة السنغال وبنين بث مباشر الاسطورة yalla shoot، ويلتقي المنتخبين اليوم الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش والسادسة بتوقيت القاهرة والسابعة في قطر ومكة والثامنة بتوقيت الإمارات، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن ماكس الرياضية الأولى والثانية بتعليق علي محمد علي.

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ويرى مباي دياني مهاجم أسود التيرانجا ولاعب جلاتا سراى أنهم لن يجدوا صعوبة في المرور لدور نصف النهائي بسبب القدارت الفنية الخاصة باللاعبين واختلافها بوضوح بين المنتخبين

وأكد أن المنتخب البنيني ليس بالعملاق الذي يخشونه ولكن على زملائه الحذر من أمر واحد فبعد فوزهم على المغرب حصلوا على دفعة معنوية عالية فمن المتوقع أن يقدموا مستوى أعلى