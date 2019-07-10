موعد مشاهدة “مباراة الجزائر وساحل العاج” القادمة في ربع نهائي أمم افريقيا | تشكيل منتخب...

مباراة الجزائر وساحل العاج القادمة فى ربع نهائي امم افريقيا اعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في مباريات الدور 8 بكأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 أو على وجه التحديد جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية الملحق بها منتخب الجزائر والذي يشاركه بها عدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج بالدور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:-

الجزائر– : – ساحل العاج: يوم الخميس 11 يوليو على أرض استاد السويس الجديد الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة كوت ديفوار- الجزائر استاد السويس الجديد الخميس 11 يوليو 2019،

8 ذوالقعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

صعود منتخب الجزائري للدور ال 8

فقد نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل للدور الربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه على منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، فقد استطاع المنتخب الجزائري التأهل لدور ال16 حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها في ثلاث مباريات :

فاز على منتخب كينيا فى المباراة الإفتتاحية وانتصر بهدفين دون رد.

فاز على منتخب السنغال بهدف نظيف.

ثم فاز على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0).

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التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام كوت ديفوار

المركز قائمة منتخب الجزائر حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكي درجة الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز مصطفى زغبة فريق وفاق سطيف حارس مرمى عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع مهدي زفان فريق رين مدافع مهدي تاهرات فريق لانس مدافع رامي بن سبعيني فريق رين مدافع رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع يوسف عطال فريق نيس مدافع محمد فارس فريق سبال مدافع عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط هشام بودادي فريق بارادو وسط إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط مهدي عبيد فريق ديجون وسط سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم آدم أوناس فريق نابولي مهاجم رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

مباريات المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية

وكما ذكرنا أن منتخب الجزائر يشاركه في هذه البطولة أو في دور المجموعات مجموعة من الفرق الأفريقية، كما أن مجموعته لا يشارك فيها أحد المنتخبات العربية، وإليكم جدول مواعيد الجولات الثلاثة التي سيقوم بها المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

الجولة الأولى الجزائر وكينيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثانية الجزائر والسنغال (الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثالثة الجزائر وتنزانيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر).

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.