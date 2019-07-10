عمار حمدي يعرب عن سعادته بعد العودة للأهلي

أعرب لاعب النادي الأهلي، عمار حمدي عن سعادته وفخره بعد عودته من جديد إلى صفوف المارد الأحمر والمشاركة في معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا، ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان عمار ضمن صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، ومن ثم عاد للمارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وأعلن عمار أن الأجواء التي يعيشها اللاعبين في معسكر إسبانيا الخارجي يمنحهم مزيد من التركيز ويساهم في تطوير مستواهم، خاصة وأن لاعبي الفريق يخضعون للتدريبات المكثفة وخوض العديد من المباريات الودية أمام أندية من مستويات مختلفة.

وأكمل عمار حمدي مشيرا إلى أن يسعى للاستفادة بالوقت التي يقضيه ضمن صفوف الأهلي بالمعسكر الخارجي، مشيرا إلى شعوره بالفخر بعد تمسك إدارة النادي به وعدم الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء فترة إعارته.