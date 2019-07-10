معتصم سالم يحمل أجيري مسئولية خروج الفراعنة من كان 2019

صرح لاعب الإسماعيلي ومنتخب الفراعنة السابق “معتصم سالم” معلنا أن المدير الفني لمنتخب مصر “خافيير أجيري” هو المسئول عن هزيمة مصر وخروجها من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها على أراضيها.

وأضاف سالم مؤكدا أن أجيري يتحمل المسئولية كاملة، نظرا للتغييرات والتعديلات التي كان يجريها في اللقاءات، خاصة وأن تعليماته للاعبين لم تكن واضحة، مما يجعله يتحمل مسئولية الهزيمة في لقاء جنوب إفريقيا والخروج من البطولة مبكرا.

وأكمل مشيرا إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول اختيار أجيري للاعبين وطريقة اللعب في أمم إفريقيا، مؤكدا أن حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر “محمد الشناوي” قام بأداء واجبه على أكمل وجه مشيرا إلى تألقه في حماية عرين المنتخب الوطني والتصدي للعديد من التسديدات الخطيرة.

جديرا بالذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة في لقاء جنوب إفريقيا بهدف وحيد دون مقابل، بعد أن نجح في الصعود إلى مرحلة دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد التألق في مباريات زيمبابوي وأوغندا والكونغو والفوز في المباريات الثلاثة.