الكاف يوقع 500 دولار غرامة على أي نادِ مصري يقيد لاعبيه بعد 20 يوليو

استقر الكاف “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” على توقيع غرامة مالية قدرتها 500 دولار على أي نادٍ مصري يقيد لاعبيه إفريقيا بعد 20 يوليو الحالي.

وصرح مصدر باتحاد الكرة مشيرا إلى أنه يستثني من ذلك مشاركة اللاعبين المقيدين بالأندية المصرية والذين يشاركون في البطولات الإفريقية الدور الأول.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال خطابا إلى الاتحاد الإفريقي أشار فيه أنه سيقوم بالاستقرار على الفرق المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية كونفيدرالية كانت أو دوري أبطال إفريقيا في نهاية شهر يوليو الجاري.

وأكد مصدر موثوق باتحاد كرة القدم المصري مشيرا إلى قيام الكاف بتأجيل موعد تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى نهاية يوليو، بعد أن كان الموعد المحدد لذلك في نهاية شهر يونيو المنقضي، ولكن جاء ذلك بعد تأجيل المباريات المتبقية ببطولة الدوري المصري الممتاز لحين الانتهاء من أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر.