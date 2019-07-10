الأهلي يتدرب على فترتين في إسبانيا لهذا السبب

استقر المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” على أن يتدرب لاعبو المارد الأحمر على فترتين اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، وذلك ضمن البرنامج التجهيزي الخارجي للاعبين والذي يقام بمدينة اليكانتي بإسبانيا.

وطالب المدير الفني للمارد الأحمر برفع الحمل البدني للاعبي الفريق، وذلك لوصول اللاعبين إلى أفضل مستوي وتجهيز اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويشهد معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا خوض العديد من المباريات الودية، ويخوض ثاني الوديات غدا أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، والتي يستضيفها ملعب بيناتار أرينا.

وكان المارد الأحمر قد خاض لقاء ودي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بـ9 أهداف نظيفة دون مقابل أو رد للأخير، ومن المفترض أن يختتم الفريق الأحمر المعسكر الخارجي واستعداداته في السادس عشر من شهر يوليو الجاري.