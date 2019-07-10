الأهلي يعلن عن إصابة ناصر ماهر في إسبانيا

كشف النادي الأهلي عن إصابة للاعب ناصر ماهر بكدمة خفيفة أثناء مران الفريق الجماعي، والتي أقيم على ملعب لافينكا صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو بمعسكر الفريق الخارجي بإسباني بمدينة اليكانتي.

وأدت لكرة المشتركة بينه وبين أحد لاعبي الفريق إلى إصابته بكدمة خفيفة، وقام طبيب المارد الأحمر “الدكتور خالد محمود” بالتدخل لعلاجه فورا، ومن ثم أستكمل اللاعب المران بين زملائه بشكل طبيعي.

ويستعد المارد الأحمر لخوض لقاء ودي ضمن معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، والذي يقام غدا ويعتبر اللقاء الودي الثاني للفريق الأحمر بمعسكر الإعداد الخارجي بالمدينة الإسبانية.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تستأنف البطولة عقب أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.