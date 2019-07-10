شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى عرضًا رسميًا من اتحاد جدة لشراء طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، عرضًا رسميًا من نادى اتحاد جدة السعودى، لضمه بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن لاعبين لتعزيز صفوفه فى الموسم الجديد.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن إدارة النادى الأبيض تدرس بجدية الموافقة على العرض خلال الساعات المقبلة بعدما وصل بشكل رسمى خلال الساعات الأخيرة.
وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.
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