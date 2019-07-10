شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيليه وسقراط وديفيدز.. 6 لاعبين يستطيعون العودة للملاعب بعد سنوات الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من نجوم الكرة المصرية، مازالوا يستطيعون العودة للملاعب رغم سنوات الاعتزال، مثلما حدث مع بعض الأساطير العالميين مثل البرازيلى بيليه الذى اعتزل في نهاية 1974 لكنه عاد للملاعب لدعم كرة القدم الأمريكية ويلعب بداية من سنة 1975 في فريق نيويورك كوسموس حتى 1977.

بيليه

و سقراط، عميد المنتخب البرازيلي في مونديالي 1982 و1886، أن عاد من الاعتزال ليلعب في فريق صغير بإنجلترا، و إدجار ديفيدز نجم المنتخب الهولندي السابق اعتزل كرة القدم مع نهاية عام 2010، حيث كانت آخر محطاته برفقة كريستال بالاس الإنجليزي، قبل أن يعدل عن قراره في 2012 ليلعب لصالح نادي بارنيت الإنجليزي.

سقراط

بعض نجوم الكرة المصرية السابقين مازالوا يحتفظون بلياقتهم البدنية ومستواهم الفنى عن طريق ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ولعب الكرة الخماسية مع أصدقائهم، ليصبحوا قادرون على العودة من جديد بعد سنوات الاعتزال، وهم..

أحمد حسن

أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزل يوم 5 ديسمبر 2013، ورغم مرور 6 سنوات على هذا القرار إلا أن الصقر مازال قادرًا على العودة وكان يدرس الأمر بجدية فى الفترة الماضية.

سيد معوض

سيد معوض جناح الأهلى الطائر والمنتخب السابق، أعلن اعتزاله يوم 24 يونيو من سنة 2014، ويستطيع معوض العودة فى قرار الاعتزال وممارسة كرة القدم من جديد، خاصة وإنه مازال يمارس الرياضة ويخوض مباريات خماسية ودية مع زملائه.

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محمد شوقى

محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أعلن اعتزاله بعدما انتقل لصفوف المقاولون العرب، وخاض ما يقرب من 11 مباراة معهم، ومازال شوقى يستطيع العودة للملاعب رغم الاعتزال.

عبد الحيلم على

عبد الحليم على أسطورة الزمالك، اعتزل يوم 27 يونيو 2009، ومازال العندليب قادر على العودة للملاعب والظهور بمستوى مميز.

حازم إمام

حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزل كرة القدم عام 2008، لكنه مازال يستطيع التراجع والعودة للملاعب، خاصة فى ظل استمراره فى خوض العديد من مباريات الخماسى مع نجوم كرة سابقين.

عماد متعب

عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أعلن اعتزاله عام 2018 لكنه مازال يدرس العودة للملاعب بعدما شعر بالاشتياق للمستطيل الأخضر.