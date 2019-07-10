شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يقود هجوم الزمالك فى ودية دوكسا القبرصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل مباراة فريق دوكسا القبرصي، في ثالث اللقاءات الودية بمعسكر قبرص، فى إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدورى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من

في حراسة المرمى: عماد السيد

في خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عبد السلام - كماتشو - عبد الله جمعه

في خط الوسط: محمد حسن - يوسف حسن - محمد عنتر - أيمن حفني - ابراهيم حسن

Advertisements

في خط الهجوم: حميد احداد

ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح - محمود عبد المنصف في حراسة المرمي محمد عبد الغني - بهاء مجدي - مجمد إبراهيم - يوسف أوباما - أحمد مدبولي أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - محمود عبد العزيز - حازم إمام - محمود الشحات - يوسف أحمد.

وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.