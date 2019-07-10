شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل ضم الزمالك لـ محمد عواد فى أولى صفقات الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو الزمالك، الاتفاق مع محمد عواد حارس الإسماعيلي حول انضمامه للقلعة البيضاء ليكون أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز حراسة المرمي بقلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث أنهى مسئولو النادي الأبيض كل الاتفاقات المالية مع الحارس حول راتبه السنوي وتفاصيل عقده.

الاتفاق مع محمد عواد جاء رغم تسريبات الساعات الأخيرة من داخل النادى الأبيض بأنه قد يتم صرف النظر عن الصفقة بسبب مبالغة مسئولى الدراويش فى المتطلبات المالية لإتمام الصفقة.

Advertisements

ويأتى إنهاء الزمالك للاتفاق مع عواد بشكل نهائى حول كل تفاصيل عقده خاصة أن الأبيض فى حاجة إلى حارس متميز فى ظل الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى ستؤدى إلى ابتعاد الحارس عن صفوف قلعة ميت عقبة لمدة ستة أشهر.