سوبر كورة يكشف تفاصيل ضم الزمالك لـ محمد عواد فى أولى صفقات الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو الزمالك، الاتفاق مع محمد عواد حارس الإسماعيلي حول انضمامه للقلعة البيضاء ليكون أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز حراسة المرمي بقلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث أنهى مسئولو النادي الأبيض كل الاتفاقات المالية مع الحارس حول راتبه السنوي وتفاصيل عقده.
الاتفاق مع محمد عواد جاء رغم تسريبات الساعات الأخيرة من داخل النادى الأبيض بأنه قد يتم صرف النظر عن الصفقة بسبب مبالغة مسئولى الدراويش فى المتطلبات المالية لإتمام الصفقة.
ويأتى إنهاء الزمالك للاتفاق مع عواد بشكل نهائى حول كل تفاصيل عقده خاصة أن الأبيض فى حاجة إلى حارس متميز فى ظل الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى ستؤدى إلى ابتعاد الحارس عن صفوف قلعة ميت عقبة لمدة ستة أشهر.
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