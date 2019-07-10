شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتدرب صباحا بسبب السنغال.. وإشادة بأجهزة القياسات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، على اقامة تدريب الفريق صباح اليوم الأربعاء، بالملعب الفرعى للدفاع الجوى نظرا لانشغال الملعب الرئيسى بمباراة السنغال وبنين فى السادسة مساء اليوم فى دور ال 8 لبطولة الأمم الأفريقية، وهو نفس توقيت تدريب المقاصة مما يصعب اقامة المران وقت المباراة الافريقية.

واستخدم الجهاز الفنى للمقاصة خلال المران، أجهزة القياسات البدنية والتى تستخدمها الأندية الأوروبية لتحديد مستوى اللياقة البدنية للاعبى الفريق وفقا لمعدلات الجرى والتحركات البدنية لكل لاعب.

ووضع الفرنسى تاو مخطط الأحمال ومعاونه جريكو برنامج بدنى خاص لكل لاعب بفريق المقاصة خلال فترة الإعداد الحالية، لتجهيزهم بدنيا قبل الدخول بالمعسكر المغلق نهاية الشهر الجارى يتخلله.

وأشاد الجهاز الفنى للفريق الفيومى، بدعم مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وسرعة توفير كافة متطلبات الفنى والخاصة بتوفير أحدث أجهزة القياسات البدنية وفقا لأحدث النظم الاوربية والتعاقد مع شركة ملابس عالمية ودعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

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