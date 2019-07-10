شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يفاضل بين 4 عروض محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، أربعة عروض محلية وعربية للتدريب خلال الفترة المقبلة وذلك بعد هدنة بسيطة لم تستمر سوى 3 أشهر عقب رحيله من تدريب السكة الحديد بدورى القسم الثانى.

وحصل عبد الحميد على عرضين من أحد الأندية العمانية والسعودية، بالإضافة إلى عرضين آخرين للتدريب فى الدورى المحلي، وذلك نظرًا للسيرة الذاتية الطويلة التى يمتلكها نجم القطبين السابق فى المستطيل الأخضر.

ويفاضل عبد الحميد بين العروض الأربعة فى الفترة المقبلة لتحديد وجهته قبل انطلاق الموسم الجديد، وكشف جمال عبد الحميد عن أنه يفضل التدريب فى الدورى العام أو الممتاز "ب"، حيث يرفض نجم الأهلى والزمالك تولى المسئولية التدريبية لفرق فى المستويات المتدنية عن الممتاز ب.

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