شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضع خطة إعداد الزمالك بعد العودة من قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع أعضاء جهازه المعاون، من أجل وضع خطة الإعداد التى سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة، وعقب إنتهاء معسكر الإعداد المغلق بقبرص.

ويهدف خالد جلال فى تقليل الحمل البدنى للاعبين، مع التكثيف من التدريبات التكتيكية والفنية، فى اطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.