اخبار الرياضه

خالد جلال يضع خطة إعداد الزمالك بعد العودة من قبرص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضع خطة إعداد الزمالك بعد العودة من قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع أعضاء جهازه المعاون، من أجل وضع خطة الإعداد التى سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة، وعقب إنتهاء معسكر الإعداد المغلق بقبرص.

ويهدف خالد جلال فى تقليل الحمل البدنى للاعبين، مع التكثيف من التدريبات التكتيكية والفنية، فى اطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يضع خطة إعداد الزمالك بعد العودة من قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا