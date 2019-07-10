شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يستعد لبطولة أوليج كارفيف فى المركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب المصارعة الرومانية معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى استعدادا للاشتراك فى بطولة اوليج كارفيف التى تقام فى بيلاروسيا أغسطس المقبل.

ويأتى المعسكر بعد تخلف بعثة المنتخب عن السفر مع منتخبى الحرة والنسائية إلى أسبانيا للمشاركة فى الجائزة الكبرى.

ولم يتمكن منتخب الرومانية من السفر لإسبانيا بعد تأخر استلام أوراق السفر والتأشيرة.

وتأتى مشاركة المصارعة فى بطولة بيلاروسيا ضمن خطة الاعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020.

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وحققت بعثة المصارعة المركز الثالث برصيد 5 ميداليات بالجائزة الكبرى، الميداليات مقسمة إلى ذهبية وفضية و3 برونزيات، تم تحقيقها عن طريق كل من عمرو رضا "ذهب"، وخالد فزاع فضة، وعلى مستوى البرونزيات أحرزها سمر حمزة عامر، وحسام ميرغنى بالإضافة إلى سامى أمين.

ومن المقرر أن يكمل المنتخب معسكره فى إسبانيا ضمن خطة الإعداد التى وضعها الاتحاد فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو 2020.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية.