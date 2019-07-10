شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر عن إعلان اعتذار لاعبى المنتخب: حاجة تكسف والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن إسلام الشاطر نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، هجومًا عنيفًا على لاعبى المنتخب بعد موافقتهم على تصوير إعلان لإحدى الشركات، يعتذرون خلاله للجماهير عن توديع بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل أن تنطلق البطولة.

وقال الشاطر عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "شخصية ضعيفة من لاعبي المنتخب داخل الملعب وخارجه.. ازاي يوافقوا علي اعلان اعتذار بالشكل دا حاجه تكسف والله.. النجم يجب ان يرفض او يوافق على فكره الإعلان بس توافق على إعلان بهذا الشكل.. قمه الفشل والانهزامية وضعف الشخصية".

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وودع منتخب مصر "الكان" بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.