شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى معروف بكرمه.. جماهير المغرب تشكر المصريين بعد مقلب "الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المصرى دائما معروف بكرمة فى أى وقت حتى ولو كان فى محنة، فى السر والعلن، خاصة وإن كان من يطلب المساعدة غريب، حيث انتشر فيديو على صفحات التواصل الإجتماعى، لشاب مغربى أدعى فقدان أمواله وأوراقه الخاصة، خلال تواجده فى مصر لحضور فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها "أم الدنيا" حتى 19 يوليو الجارى.

مقطع الفيديو الذى لا يتعدى الـ 10 دقائق لقى استحسان من الجماهير المغربية، وباقى الدول العربية والأفريقية، التى أشادت بحفاوة استقبال المصريين، فضلاً عن كرمهم و"جدعنتهم" مع الأشقاء قبل أولاد البلد، كما وجهت الجماهير المغربية الشكر للشعب المصرى، مؤكدين إن العلاقات بين الدول العربية والأفريقية ستظل فى أمان بسبب تلك المواقف التى تعكس مدى الحب والتعاون بين الشعوب.

ِوودع منتخب المغرب منافسات بطولة كأس الامم الافريقية بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام" ضمن منافسات الدور الثاني، كما ودع منتخب مصر البطولة من نفس الدور بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة.