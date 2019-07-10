شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد شريف إكرامى رقم 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد شريف إكرامي حارس العرين الأحمر عبر حسابها على موقع فيس بوك.

ونشرت صفحة الأهلي صورة لشريف إكرامي وعلقت: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا شريف إكرامي Advertisements

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