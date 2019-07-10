سوبر كورة.. الأهلى يرفض تكرار سيناريو رمضان صبحى مع أحمد حجازى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو النادي الأهلي، تكرار سيناريو التعاقد مع رمضان صبحى لاعب الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزى، للتعاقد مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى. وتعاقد النادي الأهلي مع رمضان صبحى على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى الحالى نظير سداد مليون و 600 ألف دولار للنادي الإنجليزي. وتلقى أحمد حجازى عدة عروض خلال الأيام الماضية، أبرزها من نادي أستون فيلا الإنجليزي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكذلك عروض من أندية سعودية تسعى لضم مدافع المنتخب الوطنى. لمعرفة أسباب رفض الأهلي التعاقد مع أحمد حجازى فى الصيف المقبل، اضغط هنا..

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