شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن إعلان اعتذار لاعبى المنتخب: "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل عملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، لاعبى الفراعنة بسبب تصوير إعلان لأحد الشركات، يعتذرون خلاله للجماهير عن توديع بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل أن تنطلق البطولة.

وقال جمعة عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك.. عن لاعبى المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالى".

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وودع منتخب مصر "الكان" بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.