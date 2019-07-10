رياضة | زياش على رادار بايرن ميونيخ

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كشفت تقارير إخبارية أن نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام الهولندي، للموسم القادم.



وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن الفريق البافاري يسعى لتعزيز هجومه استعداداً للموسم المقبل بالتعاقد مع زياش، الذي قدم موسماً رائعاً مع أياكس توج خلاله بثنائية الدوري والكأس المحليين إضافة للوصول لنصف نهائي التشامبيونز ليغ.

وسجل صاحب الـ26 عاماً هذا الموسم إجمالي 21 هدفاً في 49 مباراة، منها 16 هدفاً في الدوري المحلي وثلاثة في دوري الأبطال، كما صنع 24 هدفاً.

وانتقل زياش، المولود في هولندا، لصفوف أياكس في صيف 2016 قادماً من تفينتي، واختار اللعب لمنتخب المغرب الأول في 2015 رغم ارتداءه لقميص هولندا مع منتخبات الشباب.