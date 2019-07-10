رياضة | الصقر: صاحب إعلان الاعتذار عنده رؤية أكثر من أجيري والجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصقر: صاحب إعلان الاعتذار عنده رؤية أكثر من أجيري والجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر سابقًا نجوم الفراعن الذين ظهروا في إعلان لإحدى الشركات للاعتذار عن الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 وهم أحمد المحمدي ومحمود علاء ومحمود تريزيجيه وطارق حامد وأحمد حسن كوكا ونبيل عماد دونجا.

وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "بعد مشاهدتي لإعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة، لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة".