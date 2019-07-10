رياضة | لاعب منتخب صربيا على أعتاب الأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب منتخب صربيا على أعتاب الأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى اتفاق إدارة النادي الأهلي السعودي، مع الدولي البوسني ألفيس ساريتش قادمًا من نادي سول الكوري الجنوبي، ويتبقى فقط الإعلان بشكل رسمي عن ضم اللاعب.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الأهلي عن تعاقدها بشكل رسمي مع لاعب الوسط الدولي البوسني قادمًا من ناديه الكوري بعد التوصل لاتفاق نهائي معه خلال الساعات القليلة الماضية ليكون ثاني الصفقات الأجنبية التي تبرمها لتقوية خطوط الفريق الأول لكرة القدم.

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وقدم الأهلي عرضًا بقيمة 1.7 مليون دولار كراتب سنوي للاعب، و1.5 مليون دولار للنادي الكوري الجنوبي.

وكانت ‏ إدارة النادي ‎الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الإثنين عن إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش (28 عامًا)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في النادي.

ويعتبر البوسني هداف الفريق وثاني أكثر صانع للأهداف، ويصنف من ركائز الفريق، وقد انضم لمنتخب بلاده صربيا منذ عام 2018، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.