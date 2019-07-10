رياضة | مدافع ريال مدريد الجديد يسقط في المؤتمر الصحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد الجديد يسقط في المؤتمر الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد تعرض لإغماء خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم في المؤتمر الصحفي لتقديمه.

وتابعت الصحيفة المقربة أن ريال مدريد ألغى ما تبقى من المؤتمر الصحفي لمدافعه البرازيلي ميليتاو مبكرا بعدما كان مخطط عقب حادثة الإغماء.

وكان ميليتاو خضع اليوم لفحص طبي في ريال مدريد ثم وقع على عقوده مع النادي الملكي قبل التقديم الرسمي في ملعب سانتياجو برنابيو لجماهير المرينجي.

وانضم ميليتاو لصفوف ريال مدريد من بورتو البرتغالي في الصيف لجاري مقابل 50 مليون يورو.