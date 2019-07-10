رياضة | عواد: لن ألعب مع الجيل الحالي.. وسعفان يرد: "أنت مش جاي من ريال مدريد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد: لن ألعب مع الجيل الحالي.. وسعفان يرد: "أنت مش جاي من ريال مدريد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي أن محمد عواد حارس مرمى الفريق انقطع عن التدريبات فور إصابة محمود عبد الرحيم جنش مع منتخب مصر.

وأوضح سعفان الصغير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم افريقيا" المذاع على نجوم اف ام، تواصل مع محمد عواد عقب انقطاعه وتحدث معه بشكل واضح وأكد أنه لا يريد الاستمرار والمشاركة مع هؤلاء اللاعبيه المتواجدين في الإسماعيلي.

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وقال سعفان الصغير: "أكدت لعواد نادي الاسماعيلي فريق كبير، وليس اللاعب الذي يقول يتدرب مع من، هولاء اللاعبين تحملوا الكثير الموسم الماضي وهو على مستوى عال.. وأوضحت لعواد أنت جاي من نادي الوحدة السعودي وليس ريال مدريد يا عواد وفي النهاية أمر عواد أصبح في يد إدارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان هو الذي سيحدد مصيره بالبيع أو بقائه".