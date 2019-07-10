رياضة | صفقة جديدة على مائدة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة على مائدة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل السنعالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ضمن اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين المرتبطين بالنادي الأهلي إبراهيما نداي على إدارة النادي ولجنة التخطيط، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين إدارة النادي، والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني عقب مواجهة الزمالك بختام الدوري العام، للفصل في أمر نداي سواء بالتعاقد مع خدماته أو صرف النظر عنه.

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم خطه الهجومي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، والمشارك خلاله في بطولة دوري أبطال إفريقيا.