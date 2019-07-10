رياضة | فنربخشة يصدر بيانا رسميا حول التعاقد مع أوزيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنربخشة يصدر بيانا رسميا حول التعاقد مع أوزيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي فنربخشة التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ما ذكرته تقارير إعلامية حول أنه يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل.

وذكر النادي التركي على موقعه إنه ليس لديه نية للتحرك من أجل ضم مسعود أوزيل، مرجعاً السبب في ذلك إلى "الظروف الاقتصادية الحالية".

وكان فنربخشة قد كشف في يونيو (حزيران) الماضي أن إجمالي ديونه ارتفعت إلى 51ر3 مليار ليرة تركية (610 ملايين دولار أمريكي) مع نهاية عام 2018، بعد أن كانت تبلغ 82ر2 مليار ليرة فقط في العام السابق، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

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ويلعب أوزيل، اللاعب الألماني الذي ينحدر من أصول تركية، لفريق آرسنال منذ عام 2013.

وفي الموسم الماضي، شارك أوزيل (30 عاماً) في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان أوزيل، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج الصادم للمنتخب الألماني من كأس العالم 2018 بروسيا، مرجعاً السبب في ذلك إلى تعرضه للتمييز.