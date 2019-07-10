رياضة | وائل جمعة: هؤلاء لا يستحقون فانلة منتخب مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة: هؤلاء لا يستحقون فانلة منتخب مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق النار على لاعبي منتخب مصر لتصوير إعلان الاعتذار عن وداع كأس أمم إفريقيا لإحدى الشركات مدفوع الأجر وسط أنباء عن تصويره قبل انطلاق البطولة.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على تويتر: "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بدايه عملك.. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي".

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وشارك في تصوير الإعلان محمود علاء وأحمد حسن كوكا وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ونبيل عماد دونجا.