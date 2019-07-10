رياضة | السبت.. جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني سيوقع لنادي برشلونة يوم السبت المقبل.

وتأخر نادي برشلونة في الإعلان عن صفقة التعاقد مع جريزمان بسبب عدم وجود السيولة الكافية إلا أن النادي تفاوض مع البنوك للحصول على المبلغ لحسم الصفقة.

ومن المنتظر أن يدفع برشلونة 120 مليون يورو لنادي اتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم مع النادي الكتالوني وسيتقاضي 17 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان جريزمان قد أعلن في شهر مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد 5 مواسم قضاها مع الروخي بلانكوس تحت قيادة سيميوني.