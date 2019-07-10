رياضة | الإسماعيلي يطلب التعاقد مع أحمد كابوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يطلب التعاقد مع أحمد كابوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في خط المفاوضات مع أحمد كابوريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك كابوريا في جعبته بعض العروض الأخرى من عدة أندية في الدوري وعلى رأسها المصري وطنطا لكنه لم يحسم موقفه بعد.

ورحب مسئولو الإسماعيلي بإجراء مقايضة مع الزمالك نظير بيع محمد عواد إلى الأبيض مقابل الحصول على مقابل مالي بالإضافة إلى ضم بعض اللاعبين من الزمالك.

وانتهت إعارة كابوريا مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري وعاد من جديد على ذمة نادي الزمالك لكنه لم يحسم قراره بعد.