رياضة | مصير سواريز في برشلونة بعد التعاقد مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير سواريز في برشلونة بعد التعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق برشلونة الإسباني، من اتمام تعاقده مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق اتليتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو: وصول جريزمان لا يغلق الأبواب أمام مركز أمامي جديد في الفريق ، لاعطاء سواريز الراحلة الكافية .

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وواصلت الصحيفة المقربة من برشلونة : وصول أنطوان جريزمان لا يغلق أبواب التعاقد مع مهاجم أخر لبرشلونة أو تصعيده من لاماسيا، حتى لو تم فتح خيار نيمار إذا قام باريس سان جيرمان بتيسير العملية ، فإن إجماع نهاية الموسم بشأن الحاجة إلى اراحة سواريز الذي تخطي الثلاثين .

وأردفت الصحيفة الإسبانية : الجهاز الفني بقيادة إرنيستو فالفيردي ، لوحظ ما حدث في الموسم الماضي ، لويس سواريز ينهار نهاية الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بالإضافة لتجاوزه حاجز الثلاثين .

وانهت الصحيفة : على الرغم من أن أنطوان جريزمان يمكنه اللعب بشكل مثالي في محور المقدمة ، إلا أن فالفيردي يفكر في منح أبيل رويز المهاجم الشاب البالغ من العمر 19 عامًا فرصة المشاركة مع الفريق الأول.