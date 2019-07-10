رياضة | الرائد يتعاقد رسميا مع مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد يتعاقد رسميا مع مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع فيصل دارسي، مدافع الأهلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الرائد في بيان رسمي له، عن أن دارسي، سيمثل الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط، حيث من المقرر أن يتواجد اللاعب، في مقر النادي، اليوم الأربعاء، لتوقيع العقود.

وقدمت إدارة الرائد، شكرها للمسئولين في النادي الأهلي، على تعاملهم الراقي، أثناء المفاوضات.

والجدير بالذكر أن الرائد احتل احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2018-2019، بعد أن جمع 38 نقطة، من 10 انتصارات و8 تعادلات، مقابل 12 هزيمة.