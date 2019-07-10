رياضة | كاروليس أندريا : منتخب مدغشقر صنع التاريخ ونسعى لمواصلة الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاروليس أندريا : منتخب مدغشقر صنع التاريخ ونسعى لمواصلة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كاروليس اندريا نجم منتخب مدغشقر واحد هدافى البطولة بهدفين أن مواجهة المنتخب التونسى بلاشك ستكون صعبة على الفريقان مؤكدا على قدرة فريقه فى مواصلة الانتصارات فى الامم الافريقية.

واشار خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى ستاد السلام أن تواجد رئيس البلاد فى المدرجات ودعمه لنا خلال المباراة السابقة أمام الكونغو اعطانا دفعة معنوية كبيرة وسنكون عند حسن ظن الجميع بنا خلال مباراة الغد امام تونس

واشار كاروليس إلى أن المنتخب التونسى من الفرق القوية واستطاع فى الفوز على منتخب غانا وهذا يجعلنا نأخذ حذرنا واللعب بحذر شديد والفريقان يمتلكان كافة الحظوظ فى التأهل للدور قبل النهائى

ويلتقى منتخب مدغشقر غدا مع المنتخب التونسى فى دور الثمانية على ستاد السلام فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء