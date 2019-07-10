رياضة | الاتصالات يتعاقد مع أحمد سعد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتصالات يتعاقد مع أحمد سعد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات في التعاقد مع لاعب وسط فريق السكة الحديد أحمد سعد في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه بالقسم الثالث. ووقّع سعد للاتصالات لمدة ثلاثة سنوات عن طريق وكيل اللاعب أحمد كمال سلطان في وجود المهندس عادل حامد رئيس نادى المصرية للاتصالات ونادر رجب نائب الرئيس. ولعب سعد في ناشين المقاولون العرب في جيل محمد صلاح ومحمد الننى. ولعب لفرق أف سى مصر واتحاد الشرطة وغزل المحلة والنصر والسكة الحديد.

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