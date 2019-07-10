رياضة | للمرة الثالثة.. إنترناسيونال يغلق الباب أمام عرض الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثالثة.. إنترناسيونال يغلق الباب أمام عرض الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الهلال، لتدعيم صفوفه بقوة، في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل المنافسة بشراسة على كافة البطولات في الموسم الجديد، وتعويض خيبات العام الرياضي الماضي، والذي فقد فيه لقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.

أشار الصحفي البرازيلي كارلوس لاسيردا، إلى رفض نادي إنترناسيونال، العرض الثالث الذي تقدم به الهلال، للتعاقد مع نجم خط وسطه إدنيلسون.

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وقال لاسيردا عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الهلال، قدم مبلغ 7.8 مليون دولار "30 مليون ريال برازيلي"، في عرضه الثالث لإنتر ناسيونال، من أجل التعاقد مع إدنيلسون.

وأضاف الصحفي البرازيلي لوكاس ميلو، أن نادي إنتر ناسيونال، متمسك ببقاء إدنيلسون، ولن يسمح له بالرحيل، إلا إذا قام أي نادي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 10 ملايين يورو "42.6 مليون ريال برازيلي".

جدير بالذكر أن إدنيلسون، البالغ من العمر 29 سنة، والذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن، يلعب في صفوف إنتر ناسيونال منذ عام 2017، وخاض تجربة احترافية في إيطاليا، أبرزها مع ناديي جنوى وأودينيزي.