شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس يشكو من الإجهاد قبل مواجهة مدغشقر بكأس أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ألان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي إنه يتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مدغشقر الذي يعد من المنتخبات المتميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، مبديا قلقه من إجهاد لاعبيه، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الخميس على ملعب استاد «السلام» ضمن منافسات دور الثمانية.

وأضاف جيريس في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة، أن منتخب مدغشقر لا يعتمد في الأداء على القوة البدنية مثل عدد من المنتخبات في أفريقيا بل يتمتع لاعبوه بإمكانيات ومهارات جيدة إلى جانب الحماس الشديد والراوح الجماعية.

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وأبدى جيريس قلقه من إجهاد لاعبيه قائلا إن مباراة دور الستة عشر أمام غانا، التي حسمت لصالح تونس 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأول الاثنين، كانت صعبة للغاية.

وأشار جيريس إلى أن فارق اليومين بين مباراتي دور الستة عشر ودور الثمانية، ليسا كافيين للحصول على الراحة الكافية، مضيفا «لكننا أمام أمر واقع وسنخوض مباراتنا المقبلة بكل قوة.»

وأكد جيريس :«يومان ليسا كافيين خاصة وأننا لعبنا 120 دقيقة بالإضافة إلى ركلات الجزاء ويجب علينا أن نتعامل مع الأمر ونبذل قصارى جهدنا ونجهز فريقنا بأفضل شكل.»