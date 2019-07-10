شكرا لقرائتكم مدير قطاع الناشئين بالأهلي يجتمع مع مدربى الفرق لتطلعات الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المديرين الفنيين ومدربي الفرق بالقطاع.

وتطرق مبروك للحديث عن تطلعات الموسم الجديد، وضرورة تلافي سلبيات الموسم الماضي كافة.

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وقرر مبروك الإبقاء على مدربي القطاع نظراً لثقته الكبيرة بهم، مؤكداً أنه طالبهم بضرورة الاجتهاد في الموسم الجديد والعمل باحترافية من أجل حصد جميع البطولات، لكي يواصل قطاع الناشئين نجاحاته المعهودة.

وطالب رئيس قطاع الناشئين جميع المدربين بضرورة الحرص في اختياراتهم للاعبين المتقدمين للاختبارات، المقرر انطلاقها الأحد المقبل في فرع النادى بمدينة نصر، و أكد ضرورة انتقاء أفضل المواهب والتركيز بشكل أكبر على الأعمار السنية الصغيرة، لاختيار العناصر الجديرة بارتداء قميص الأهلي.

وأعلن مبروك التشكيل الجديد لقطاع الناشئين للموسم الكروي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ منذ أيام قليلة، وشهد التشكيل استمرار عدد كبير من المدربين الذين عملوا فى القطاع في الموسم الماضي.