شكرا لقرائتكم الزمالك يصدم الإسماعيلى بسبب "دونجا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مسئولو نادي الزمالك بعودة محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق المعار لصفوف الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالى، بعد انتهاء إعارته لقلعة الدراويش. وتنتهى فترة إعارة دونجا للإسماعيلى، بإقامة مباراة الزمالك والدراويش يوم 24 يوليو الجارى، حيث ستكون المباراة الأخيرة للفريق الأصفر بالموسم الحالى. وتحدث مسئولو الزمالك، مع دونجا خلال الساعات الماضية، لإخطاره بالتمسك بوجوده فى قائمة الموسم الجديد للحاجة لخدماته. ويسعى مسئولو الإسماعيلى، لضم دونجا بشكل نهائى، حيث يتضمن عقد الإعارة شرطا يتيح استمرار اللاعب مع الدراويش لكن بشرط موافقته شخصيا وحال اتخاذ اللاعب قرارا بالعودة للزمالك لن يتمكن الفريق الأصفر من شرائه نهائيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يصدم الإسماعيلى بسبب "دونجا"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.