شكرا لقرائتكم هل يكون ساسى أو حامد طرفا فى صفقة القرن بالزمالك .. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير نادي الزمالك، فى مختلف أجاء الوطن العربى، إعلان مسئولو القلعة البيضاء، عن صفقة القرن، بعدما أصبح هذا المسمى متداولا بالتزامن مع فترات التنقلات سواء الصيفية أو الشتوية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول التونسى فرجانى ساسى أو طارق حامد، فى إطار صفقة القرن المنتظرة بنادي الزمالك، ليكون رحيل أحدهما خطوة للتعاقد مع اللاعب المنتظر.

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وتواصل الخليج 365، مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، لمعرفة حقيقة تواجد فرجانى ساسى أو طارق حامد، فى صفقة القرن، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وكشف المصدر الزملكاوى، وجود تمسك باستمرار فرجانى ساسى وطارق حامد، فى الموسم الكروى الجديد، لأن الهدف الأساسى لمجلس الإدارة بناء فريق قوى، ولا يمكن التخلى عن أفضل العناصر لتدعيم الصفوف.

أضاف المصدر أن رحيل فرجانى ساسى أو طارق حامد لن يكون فى إطار صفقة تبادلية حتى لو للتعاقد مع صفقة القرن، والحالة الوحيدة لإمكانية حدوث ذلك هو تلقى أى لاعب منهما عرض مغرى للرحيل بمقابل مادى لا يمكن رفضه.