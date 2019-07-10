شكرا لقرائتكم الشاطر يهاجم لاعبى منتخب مصر بسبب إعلان الاعتذار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم إسلام الشاطر نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، لاعبو المنتخب الوطنى عقب ظهورهم فى إعلان لأحد الشركات، يعتذرون خلاله للجماهير عن توديع بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل أن تنطلق البطولة.

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وكتب الشاطر عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "شخصيه ضعيفه من لاعبي المنتخب داخل الملعب وخارجه.. ازاي يوافقوا علي اعلان اعتذار بالشكل دا حاجه تكسف والله.. النجم يجب ان يرفض او يوافق علي فكره الإعلان بس توافق علي إعلان بهذا الشكل.. قمه الفشل والانهزامية وضعف الشخصيه".