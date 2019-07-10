شكرا لقرائتكم وائل جمعة للاعبى المنتخب: "أنتم لا تستحقون قميص بلدنا الغالى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم وائل جمعة لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى السابق لاعبي الجيل الحالى للفراعنة بسبب حالة اللا مبالاة التى ظهروا عليها خلال سلسلة الاعتذارات التى قدموها للجماهير عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً:" قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك،عن لاعبى المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالى".



تويته وائل جمعة

تغريدة وائل جمعة تلمح إلى أن بعض لاعبى المنتخب قاموا بتصوير إعلان لإحدى الشركات، يعتذرون خلاله للجماهير عن توديع بطولة أمم أفريقيا ، قبل أن تنطلق البطولة من الأساس.

كان المنتخب الوطنى ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة على يد جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وهو ما تسبب فى حالة من الحزن الشديد داخل الشارع المصرى، حيث كانت الجماهير تمنى النفس لحصد اللقب الثامن فى تاريخ مصر حتى تكتمل الصورة المشرفة التى بدأت بالتنظيم الرائع للبطولة، بالإضافة إلى حفل الافتتاح المبهر.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، حيث شارك فى النسخة الحالية لأول مرة فى تاريخها

وتنطلق اليوم(الأربعاء) مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إذ يلتقى منتخب السنغال مع بنين على ستاد الدفاع الجوى فى السادسة مساء، فيما يصطدم جنوب أفريقيا مع نيجيريا على ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء.