شكرا لقرائتكم الأهلي يهنئ شريف إكرامي بعيد ميلاده الـ 36... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بعيد ميلاد حارس العرين الأحمر شريف إكرامي عبر حسابها على موقع فيس بوك.

ونشرت الصفحة صورة لإكرامي مدون عليها : نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا شريف إكرامي

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