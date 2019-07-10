شكرا لقرائتكم فريق سيدات السلة بالأهلي يتعاقد مع الأمريكية شيكالا لموسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد فريق سيدات كرة السلة بالنادي الاهلي مع اللاعبة الأمريكية شيكالا نال لمدة موسم واحد .

وأعلن رءوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي ، التعاقد مع الأمريكية، مؤكدا أن علي هاشم المدير الفني لـكرة السلة «سيدات» اختار الأمريكية شيكالا من بين 3 محترفات كن مرشحات للانضمام لصفوف الفريق.

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وأكد أن المفاوضات مع اللاعبة الأمريكية استغرقت حوالي أسبوعين، نظرا لامتلاكها عدة عروض في الدوري اللبناني كان أبرزها نادي هومنتمن، بالإضافة إلى عرضين من الرياضي التونسي وأحد الفرق اليونانية قبل أن يحسم الأهلي الصفقة لصالحه .

أعلن الأهلي مؤخرا انتهاء التعاقد مع المحترفة الأمريكية ماريا كينج التي كانت تلعب بصفوف الفريق الموسم الماضي، وتم البحث عن محترفة جديدة حيث، وقع الاختيار على شيكالا لدعم صفوف الفريق.