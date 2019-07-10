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سعفان الصغير يكشف سر انقطاع محمد عواد عن تدريبات الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل انقطع محمد عواد حارس الإسماعيلي، عن تدريبات الفريق فور إصابة جنش مع المنتخب الوطني .

 

من جهته قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، إن عواد تحدث معي بشكل واضح وأكد أنه لا يريد الاستمرار والمشاركة مع هؤلاء اللاعبين المتواجدين بالفريق. 

 

وأضاف سعفان في تصريحات إذاعية : "تواصلت مع عواد وأكدت له أن نادي الاسماعيلي فريق كبير، وأنت جاي من نادي الوحده السعودي وليس يا عواد، في النهاية أمر عواد اصبح في يد إدارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان هو الذي سيحدد مصيره بالبيع أو بقائه".

 

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وأرجع  مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي السبب الرئيسي وراء استبعاد عواد من الإنضمام لمنتخب مصر هو أن أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة السابق لم يستطع ضم عواد للأهلي. 

 

وأوضح سعفان لابد أن أعطي محمد الشناوي حقه أنه قدم مستوى مميز للغاية في البطولة ويستحق الاشادة على المستوي الذي ظهر عليه مع المنتخب.

 

 

 

 

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