شكرا لقرائتكم المصري يواجه الرجاء المطروحي وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق النادي المصري نظيره الرجاء المطروحي – أحد أندية مجموعة الإسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب – فى مباراة ودية تجمع الفريقين في الخامسة مساء غد الخميس على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره المغلق ببرج العرب.

وتعتبر تلك المباراة الأولى لفريق المصري الذى يقوده إيهاب جلال خلال فترة إعداد الفريق التي بدأها قبل نحو أسبوعين ببورسعيد.

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وتضم قائمة الفريق فى معسكر الإسكندرية 35 لاعباً هم:حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، الناشئ ايهاب العايدى، محمد شحاتة ، خط الدفاع : كريم العراقى، أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى طيارة، محمود حمد، الناشئ حسام أشرف، الناشئ محمد السيد العربى ” ميشو ”، الناشئ أحمد لبيب، الناشئ محمد عبد الخالق.

خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، أحمد ياسر، اسلام عيسى، حسين رجب، محمد جابر، عبد الناصر دى ماريا، محمد جريندو، اسلام عطية، ايزى ايميكا، سعيدو سينبوري، شيخ موكورو، مفتاح طقطق، الوافد الجديد ابراهيم ماجد، الناشئ مصطفى أيمن، الناشئ حسن على، الناشئ عبد الرحمن زين، الناشئ أيمن ندا.

خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو.