شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: مصر خرجت من أمم إفريقيا بـ "مؤامرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن منتخب "الفراعنة" تعرض لمؤامرة واضحة نجحت في تحقيق مبتغاها بإخراج مصر من منافسات أمم إفريقيا من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

وقال في مقابلة مع نشرة أخبار "العربية" يوم الثلاثاء: الهزيمة يتحملها مجموعة كبيرة، بداية من اللاعبين ومن ثم الجهاز الفني والاتحاد المصري، ولم نكن على استعداد فني للمنافسة على اللقب، ولو لم تكن البطولة على أرض مصر لما طلبنا من الفريق المنافسة.

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وأرجع مجدي عبدالغني سبب الخروج المبكر للمنتخب المصري إلى عمر اللاعبين والإرهاق الذي عانى منه اللاعبون المحترفون في أوروبا، بجانب التكتيك الذي لعب به المدرب المكسيكي أغيري، وأضاف: الأرجنتيني كوبر المدرب السابق كان يلعب بأسلوب دفاعي لأنه يعلم أن المنتخب لا يستطيع صناعة الأهداف وبناء الهجمات، ونجح في ذلك وقاد المنتخب إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ولكن الشارع المصري أراد رؤية كرة قدم جميلة.. وكان من المفترض أن يطبقها أغيري لكنه أضاع الفريق بمساعدة اللاعبين.

وحول قضية اللاعب عمرو وردة، ذكر: اللاعب لم يرتكب أي خطأ داخل المعسكر ويجب أن لا نعاقبه على جريمة قديمة.

وأوضح أن محمد صلاح لم يخرج من المعسكر لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس في الغردقة، وأردف: هذه مجرد شائعات.