شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلى تدعيم "خط الهجوم" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل ملف الصفقات ملايين الأهلاوية مع دخول ميركاتو الصيف مراحل الجد، حيث يتساءل الجمهور الأهلاوي عن اللاعبين المُرشحين لتدعيم الفريق في جميع المراكز وأهمها خط الهجوم الذى يرى قاع كبير من الأهلاوية إنه يعاني ويحتاج دعماً.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على التساؤلات التى تهم الأهلاوية بشأن تدعيم الهجوم وإلى التفاصيل:

س: هل ينوي الاهلي تدعيم خط الهجوم بصفقات محلية أو أجنبية؟

ج: إدارة النادي تدرس بجدية تدعيم هجوم الفريق وتفاوض الاهلي مع عدة مهاجمين محليين يأتي في مقدمتهم حسام حسن مهاجم سموحة كما فتح الأهلي خط مفاوضات مع مهاجمين أجانب.

س: من هم أبرز المهاجمين الأجانب المُرشحين لتدعيم هجوم الاهلي؟

ج: هناك مفاوضات مع الكونغولي "موليكا" مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي وكذلك الجنوب أفريقي شونجا مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

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س: ما هي قيمة هؤلاء المهاجين الأجانب؟

ج: مازيمبي طلب 2 مليون و300 ألف دولار للاستغناء عن "موليكا" فيما طلب أورلاندو مليون و600 ألف دولار لبيع شونجا.

س: هل هناك لاعبون آخرون أجانب لتدعيم الهجوم الأهلاوي؟

ج: نعم..فإدارة النادي تلقت العديد من السيّر الذاتية لمهاجمين أجانب لضم أحدهم لكن مسئولو القلعة الحمراء مازالوا يدرسون الأمر.

س: ماذا عن موقف المهاجمين الحاليين في الاهلي؟

ج: الاهلي يضم حالياً عدة مهاجمين محلين وأجانب وهم ،المغربي وليد آزارو ومروان محسن وصلاح محسن وعمرو جمال.

س: هل سيرحل أحداً من هؤلاء المهاجمين؟

ج: قد يرحل بالفعل أحداً من هذا الرباعي وتحديداً وليد أزارو أو عمرو جمال إذا تلقوا عروضاً مناسبة .