جيرالدو ينضم اليوم لمعسكر الأهلى فى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم اليوم الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمعسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة اليكانتى الإسبانية استعدادا لاستئناف المبارتين المتبقيتين من بطولة الدورى. وينتظر الجهاز الفنى وصول اللاعب إلى المعسكر اليوم، بعد حصوله على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدنى خاص لتجهيزه للمشاركة فى المباريات الودية التى يخوضها الفريق خلال المعسكر.

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