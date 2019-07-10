هل يكون ساسى أو حامد طرفا فى صفقة القرن بالزمالك؟.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير نادى الزمالك، فى مختلف أرجاء الوطن العربى، إعلان مسئولى القلعة البيضاء، عن صفقة القرن، بعدما أصبح هذا المسمى متداولا بالتزامن مع فترات التنقلات سواء الصيفية أو الشتوية.
وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول التونسى فرجانى ساسى أو طارق حامد، فى إطار صفقة القرن المنتظرة بنادى الزمالك، ليكون رحيل أحدهما خطوة للتعاقد مع اللاعب المنتظر.
وتواصل سوبر كورة، مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، لمعرفة حقيقة تواجد فرجانى ساسى أو طارق حامد، فى صفقة القرن، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
لمعرفة حقيقة دخول فرجانى ساسى أو طارق حامد فى صفقة القرن بالزمالك، اضغط هنا..
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