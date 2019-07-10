شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناصر ماهر فى مران الأهلى فى إسبانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ناصر ماهر لاعب الأهلى لكدمة خفيفة خلال مشاركته فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب لافينكا بمعسكر الإعداد الخارجى بمدينة اليكانتى الإسبانية. وأصيب اللاعب بكدمة خلال كرة مشتركة وتدخل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لعلاجه على الفور، وبعد ذلك استكمل المران بصورة طبيعية. وأنهى الأهلى مرانه الصباحى اليوم استعدادا لمواجهة فريق نيو بورت كاونتى الإنجليزى غدا فى ثانى وديات الفريق بمعسكر الإعداد المقام فى إسبانيا.

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